Attaque du Hamas contre Israël : les combats se poursuivent

Durée de la vidéo : 1 min

Plus de 500 cibles auraient été touchées par l'armée israélienne dans la région de Gaza, dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 octobre, après l'attaque du Hamas contre Israël, samedi. En sept ou huit endroits autour de la zone, des combats sont en cours.

À l'aube, lundi 9 octobre, des panaches de fumée s'élèvent dans le ciel de Gaza après des frappes israéliennes. Dans la nuit de dimanche à lundi, plus de 500 cibles auraient été touchées par l'armée. Des combats sont en cours en sept ou huit endroits autour de la zone. L'objectif de l'État hébreu est clair : faire payer au Hamas l'attaque de samedi. Depuis 48 heures, la riposte d'Israël s'organise. L'armée s'est déployée près de la frontière et, partout dans le pays, elle tente de débusquer les militants du Hamas, qui affirment que les incursions se poursuivent.



Un climat de terreur

Les frappes continuent de pleuvoir de part et d'autre de la frontière. Dans la bande de Gaza, des immeubles entiers sont rayés de la carte. Les civils fuient les combats. Un climat de terreur règne dans la région, avec un bilan qui ne cesse de s'alourdir : au moins 1 000 morts et des milliers de blessés. La question des otages est au cœur des préoccupations d'Israël. Plus d'une centaine de personnes, des soldats et des civils, sont détenues par le Hamas.