Attaque du Hamas contre Israël : la communauté juive de France s'inquiète de la situation

Plusieurs organisations juives de France comme le CRIF appellent à une marche lundi, notamment à Paris. De leur côté, les étudiants juifs semblent sonnés depuis le début de l'attaque du Hamas, samedi.

Elles sont scotchées à leur téléphone, rivées devant des témoignages d'étudiants sur place. Carol et Shirel, deux jeunes franco-israeliennes, récoltent des vidéos de jeunes pour les publier sur les réseaux sociaux. "Des roquettes ont explosé, on entend les sirènes tout au long de la journée", relate une étudiante dans une de ces vidéos. Depuis ce samedi et le début de l'attaque du Hamas contre Israël, une autre étudiante franco-israélienne, Morgan, est inquiète. "On a pas trop de nouvelles, on est tous dans le flou."

Carol et Shirel sont, elles, toujours sonnées par ce ce qui est en train de se passer. "On a été bouleversées quand on a appris ce qu'il s'est passé", raconte Carol. "C'est très choquant", ajoute Shirel. Depuis le début de l'attaque, ce samedi, au moins 700 personnes sont mortes et 2 150 ont été blessées côté israélien, selon l'armée. Côté palestinien, les autorités locales recensent dans leur dernier bilan, 560 morts et 2 900 blessés.

Un appel à la mobilisation

Le Conseil représentatif des institutions juives de France a appelé, ce lundi, à "une marche de solidarité avec Israël et les Israéliens", via un tweet. Elle va partir de la place Victor-Hugo, à Paris, à partir de 18h30 et "se poursuivra jusqu'à la place du Trocadéro, où la Tour Eiffel s'illuminera à 20h aux couleurs d'Israël." Liora et Léa ont justement préparé une pancarte pour la manifestation avec des dates écrites en majuscule : "Celle de l'attentat du World Trade Centre en 2001, celle du Bataclan à Paris en 2015 et la date du 7 octobre 2023. C'est le même terrorisme qui a frappé partout", estime l'une des deux étudiantes.

Cette marche se déroule à un moment où la communauté juive de France craint des répercussions du conflit jusque dans l'Hexagone, notamment dans les universités. "Dans les facs, il y a vraiment quelque chose d'idéologique qui se joue, estime Samuel Lejoyeux, président de l'Union des étudiants juifs de France. Et on a bien peur que les cibles qu'ils trouvent soient les étudiants juifs."

Depuis le début de l'attaque du Hamas, deux Français sont morts, annonce le ministère des Affaires étrangères, ce lundi, dans un communiqué.