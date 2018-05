Ambassade américaine : inauguration sous tension

C'est un geste symbolique qui balaye 70 ans de diplomatie américaine au Proche-Orient. L'ambassade des États-Unis s'installe à Jérusalem. Et c'est Ivanka Trump, la fille du président américain qui en proclame l'ouverture. "Bienvenue officiellement et pour la première fois à l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, capitale de l'État d'Israël", a déclaré Ivanka Trump, fille et conseillère du président des États-Unis

"Félicitations, il était temps"

Et si le président américain n'a pas fait le déplacement, il s'adresse aux invités dans un message. "Félicitations, il était temps", a-t-il déclaré. Un soutient américain sans faille à l'égard d'Israël, pour la plus grande satisfaction du premier ministre Benyamin Netanyahou. "Quel grand jour, souvenez-vous de ce moment", a-t-il dit.

