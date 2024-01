Les Etats-Unis reconnaissent être à l'origine d'une frappe qui a tué en Irak le chef d'une faction pro-iranienne

Le chef d'un groupe armé pro-iranien, impliqué selon Washington dans des attaques contre ses troupes, a été tué jeudi 4 janvier en Irak par une frappe américaine, a confirmé le même jour un responsable de la défense américaine. "Cette frappe était un acte de légitime défense. Aucun civil n'a été blessé. Aucune infrastructure ou installation n'a été touchée", a-t-il déclaré dans un communiqué.

La frappe a visé le chef d'une des factions du groupe armé pro-iranien Hachd al-Chaabi. Ce dernier était "activement impliqué dans l'organisation et la réalisation d'attaques contre les troupes américaines", a ajouté le responsable, confirmant la mort d'un autre membre du groupe. Tous deux ont été tués par une frappe de drone contre un bâtiment de leur organisation à Bagdad.

La cible de bombardements

Les troupes américaines et celles de la coalition internationale antijihadistes déployées en Irak et en Syrie sont visées quasi quotidiennement par des attaques de drones et de roquettes depuis le début de la guerre le 7 octobre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas à Gaza. Ces dernières semaines, les groupes armés du Hachd al-Chaabi irakien ont été à plusieurs reprises la cible de bombardements, dont certains ont été revendiqués par les Etats-Unis, pays honni des factions pro-iraniennes pour leur soutien à Israël.