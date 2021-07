Incendie dans le principal port de Dubaï après une explosion

Dubai en feu. Un incendie a éclaté mercredi 7 juillet dans le principal port de Dubaï, a indiqué sur Twitter le service de communication de l'émirat, après qu'une violente explosion a été entendue dans toute la ville. "Il a été rapporté qu'un incendie a éclaté dans un conteneur à l'intérieur d'un navire ancré dans le port Jebel Ali. Une équipe de la Défense civile de Dubaï (une brigade de pompiers, ndlr) est à l'oeuvre pour éteindre le feu", a indiqué le service de communication.

Au moins trois habitants dans le secteur de cet incident ont fait état de portes et de fenêtres de leurs domiciles violemment secouées par cette explosion. "J'étais à mon balcon. Mon ami a vu arriver quelque chose de jaune comme le soleil. J'ai pris une photo et nous avons ensuite entendu le bruit", a déclaré Clemence Lefaix, qui se trouvait à proximité de l'explosion et a posté l'image d'une lumière brillante et orangée dans le ciel, en pleine nuit, face à des immeubles.

Une habitante du quartier de Madina, proche du port, a déclaré à l'AFP avoir "vu les fenêtres trembler". "Je vis ici depuis quinze ans et c'est la première fois que je vois et entends quelque chose comme ça", a-t-elle ajouté. L'émirat de Dubaï, l'un des sept qui font la richesse des Emirats arabes unis, est considéré comme ultra-sûr.