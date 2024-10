Proche-Orient : "Nous n'avons aucune intention d'alimenter un feu qui va brûler tout le monde", déclare l'ambassadeur d'Iran en France

"La paix et la sécurité sont primordiales plus que dans n'importe quel moment de l'histoire" de son pays, assure Mohammad Amin Nejad, jeudi sur franceinfo, alors qu'Israël a menacé de riposter aux missiles iraniens tirés mardi contre son territoire.

"On a dit que s'il y avait une réponse, il y aura une réplique plus forte", réaffirme jeudi 3 octobre sur franceinfo Mohammad Amin Nejad, ambassadeur d'Iran en France, alors qu'Israël a menacé de riposter aux tirs de près de 200 missiles iraniens mardi contre son territoire. Mais le diplomate assure que son pays "œuvre pour la paix".

Alors que le risque d'un embrasement de la région inquiète les diplomaties occidentales, le président iranien Massoud Pezeshkian s'est rendu mardi au Qatar pour des entretiens avec les autorités à Doha. "C'est tout à fait normal que monsieur notre président de la République saisisse cette occasion pour passer des messages" et "faire en sorte qu'un apaisement puisse venir", explique l'ambassadeur.

"On ne craint pas le dérapage"

Mohammad Amin Nejad assure que "la ligne directive de monsieur Pezeshkian est de faire de la paix une priorité", assure-t-il. Après le lancement de missiles balistiques iraniens mardi sur Israël, Benyamin Nétanyahou a promis d'en faire "payer le prix" à Téhéran. "On va agir selon les circonstances", répond sobrement l'ambassadeur iranien en France affirmant qu'il ne craint pas une guerre totale contre Israël. "Nous n'avons aucun intérêt et aucune intention d'alimenter un feu qui va brûler tout le monde", explique-t-il.

Selon l'ambassadeur, "la paix et la sécurité sont primordiales plus que dans n'importe quel moment de l'histoire" de son pays. "On ne craint pas le dérapage. On va œuvrer pour que cette voie de la paix soit bien entendue par ceux qui ont un intérêt dans la déstabilisation de la région", conclut-il.