Missiles iraniens sur Israël : attention à ces vidéos détournées qui circulent sur les réseaux sociaux

Comme après chaque grand fait d'actualité, une vague de désinformation a commencé après le tir de près de 200 missiles par l'Iran en direction d'Israël mardi 1er octobre. Les fact-checkeurs spécialistes de la vérification d'images sur les réseaux sociaux ont repéré plus d'une dizaine de vidéos détournées qui laissent penser que les missiles ont provoqué une grande panique et ont eu de graves dégâts alors que beaucoup ont été interceptés et qu'il n'y a eu qu'un mort, un Palestinien.

La vidéo montrant Benyamin Nétanyahou courir se réfugier dans un bunker a été détournée

Une vidéo très partagée aussi bien sur des comptes francophones qu'anglophones montre Benyamin Nétanyahou, le Premier ministre israélien, courir dans des couloirs. "Nétanyahou court pour sa vie et se réfugie dans son donjon", commente sur X une internaute avec un drapeau syrien dans son pseudo. "Le Premier ministre Benyamin Nétanyahou s'est mis en mode footing forcé pour se dépêcher à se mettre à l'abri au fond de son bunker à l'approche des missiles iraniens", affirme un autre.

🇮🇱🇮🇷❌ Bien que largement partagée sur Twitter, notamment par des comptes français, cette vidéo ne montre pas Netanyahu en train de sprinter vers son bunker pendant l’attaque de l’Iran hier soir.



S’il sprintait effectivement, c’était pour aller voter.https://t.co/WTcifg5kXH pic.twitter.com/nl2JQyceL1 — Random Debunk (@osint_random) October 2, 2024

Or, il n'en est rien. D'autres internautes, dont des journalistes et des spécialistes de la vérification d'images ont noté que cette vidéo avait trois ans. Elle a été publiée sur X le 13 décembre 2021 par Benyamin Nétanyahou lui-même. À l'époque, il était leader de l'opposition. Il se trouvait à la Knesset, au Parlement israélien, et il a dû courir de son bureau à l'hémicycle pour pouvoir voter en plénière sur un projet de loi sur les explosifs. Rien à voir, donc, avec les tirs de missiles iraniens du 1er octobre.

Des scènes de panique qui n'en sont pas

Une autre vidéo est très partagée. L'une des publications qui la relaie a été vue plus de quatre millions de fois sur X. On y voit un ciel rouge, avec des dizaines de points lumineux semblant tomber sur terre, qui font penser aux missiles iraniens. Des personnes courent dans la rue, des voitures se garent n'importe comment sur le bas-côté, ça ressemble à des scènes de panique, et c'est ce que la voix off explique alors qu'une alarme retentit.

Sauf que cette bande-son a été rajoutée à la vidéo. À l'origine, le son qui accompagnait ces images était beaucoup plus jovial, c'était une chanson de supporters du Mouloudia, un club de football de la ville d'Alger. Misbar, le média spécialisé dans le fact-checking dans le monde arabe, explique que la vidéo montre en réalité les célébrations en Algérie pour les 102e et 103e anniversaires du club. Les points lumineux qui tombent du ciel ne sont pas des missiles mais des feux d'artifice.

Une vidéo détournée publiée par une agence de presse iranienne

Parfois, ce qui rend particulièrement crédible ces vidéos détournées, c'est le compte X qui les partage. Par exemple, l'agence de presse iranienne Tasnim a été épinglée par les journalistes spécialisés, notamment de la BBC.

This video, posted by Iran's Tasnim news agency - which is closely affiliated to the Revolutionary Guards (IRGC) - falsely claims to show an Iranian missile impact in Tel Aviv.



As previously verified by @talhagin, the video actually shows a 2023 Ukrainian drone strike in Moscow. pic.twitter.com/KnAQcHs2MO — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) October 2, 2024

Tasnim News Agency a publié sur X la vidéo d'un immeuble touché par une explosion, supposé être à Tel-Aviv, alors qu'il s'agit en réalité d'un immeuble à Moscou et de l'explosion d'un drône en juillet 2023.