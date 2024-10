Guerre au Proche-Orient : quelque 3 000 Français ont quitté le Liban, selon le chef de la diplomatie française

L'exode face à la guerre. Quelque 3 000 ressortissants français ont quitté le Liban et "ont regagné la France" en raison du conflit entre Israël et le Hezbollah libanais, a annoncé, mardi 15 octobre, le ministre français des Affaires étrangères lors d'une audition à l'Assemblée nationale. "Plus de 350 ont bénéficié d'une assistance au retour de la part de l'ambassade" de France en coordination avec le centre de crise et de soutien du Quai d'Orsay, a déclaré Jean-Noël Barrot. Environ 23 000 Français vivent habituellement au Liban.

Affirmant agir en soutien au Hamas, le Hezbollah pro-iranien avait ouvert un front contre Israël à partir du sud du Liban le 8 octobre 2023, au lendemain de l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien en Israël ayant déclenché la guerre à Gaza. Après plus de onze mois d'affrontements transfrontaliers, l'armée israélienne a intensifié ses frappes aériennes contre le Hezbollah et est désormais engagée dans une offensive terrestre.

Pour l'heure, la France n'a pas décidé d'évacuation de ses ressortissants. "Aucune décision d'évacuation n'a été prise par la France, mais comme pour beaucoup d'autres situations, nous nous préparons, le cas échéant, à prendre ces décisions", a assuré Jean-Noël Barrot.