Guerre au Proche-Orient : la colonisation de la Cisjordanie par l'État d'Israël s'est-elle intensifiée depuis l'attaque du 7 octobre ?

Sur France Info, l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin dit ceci à propos de la colonisation en Cisjordanie : "Les colonies progressent et elles progressent à la faveur des combats à Gaza et des combats au Liban." Alors, est-ce que c'est vrai ? Les colonies israéliennes en Cisjordanie se sont-elles multipliées depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 ?

En regardant les terres qu'Israël s'est adjugées cette dernière année en Cisjordanie, on peut constater qu'un peu plus de 24 km² ont été déclarés propriété de l'État hébreu au cours de l'année, du jamais vu depuis plus de 30 ans. Une stratégie qui a été lancée l'an dernier par le très radical ministre des Finances israélien désormais en charge des colonies, Bezalel Smotrich. "Il a été sur tous les fronts en Cisjordanie. C'est à lui que l'on doit ce chiffre record de terres déclarées propriétés de l'État hébreu", déclare Yonathan Mizrahi, membre de l'ONG israélienne Peace Now.

4 500 Palestiniens ont été déplacés depuis octobre 2023

La majorité des terres qui ont été saisies cette année sont de vastes étendues de collines arides situées dans le nord-est de la Cisjordanie. Des bergers palestiniens vivent à proximité de ces terres et craignent à terme d'être expulsés : "Ils veulent nous repousser vers la ville. Ils veulent qu'on aille là-bas. On ne pourra plus venir ici, ils veulent nos terres", explique l'un des bergers présents ce jour-là. Les expulsions, justement, sont en hausse depuis l'attaque du 7 octobre 2023. Selon les Nations Unies, plus de 4 500 Palestiniens ont été déplacés en raison de la destruction de leur habitation, beaucoup plus que les années précédentes.

Enfin, dernier indicateur, le nombre de colonies sauvages implantées depuis le 7 octobre par des colons ultranationalistes. Parfois très sommaires, 34 de ces installations ont vu le jour depuis le début de l'année, un nombre en forte hausse.

Au vu de ces indicateurs, l'affirmation de Dominique de Villepin se vérifie. Depuis l'attaque du Hamas, le 7 octobre 2023, Israël a effectivement intensifié la colonisation en Cisjordanie.

