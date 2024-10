Guerre au Proche-Orient : l'armée israélienne dit avoir mené des dizaines d'opérations terrestres au Liban depuis plusieurs mois

L'armée israélienne a commencé à livrer des détails sur l'intervention terrestre au Liban lancée dans la nuit du lundi 30 septembre au mardi 1er octobre, qui a mobilisé notamment des commandos de l'unité Egoz. L'état-major affirme avoir lancé une opération terrestre ciblée et limitée à plusieurs zones du sud du Liban dans le but de "détruire des infrastructures terroristes" du mouvement Hezbollah. Il ajoute avoir localisé un site de lance-roquettes et des charges explosives cachées dans un bunker, et détruit un complexe utilisé par les combattants de la milice islamiste.

Plus largement, l'armée israélienne affirme avoir mené des dizaines d'opérations antiterroristes en territoire libanais depuis le 7 octobre dernier. Elle diffuse plusieurs vidéos censées montrer des installations abandonnées par le Hezbollah dans le sud du Liban, telles que des tunnels et des caches d'armes. L'armée accuse la milice d'avoir construit, pendant des décennies, des infrastructures dans des villages proches de la frontière avec Israël. L'armée israélienne ajoute que l'objectif poursuivi lors de ses missions était de "neutraliser et détruire la capacité du [mouvement] à mener une attaque surprise dans le nord" d'Israël.