Français condamnés à mort en Irak : Eric Coquerel demande à ce que la peine de mort ne soit "pas appliquée"

Huit jihadistes français ont été condamnés à mort par un tribunal en Irak pour appartenance au groupe État islamique. "Par principe, j’estime que des Français qui ont commis des méfaits de cette ampleur dans certains pays doivent être jugés dans ces pays-là", a estimé jeudi 30 mai sur franceinfo Eric Coquerel, député la France insoumise de Seine-Saine-Denis.

"Il y a une chose certaine, a expliqué l'élu, c’est qu’on applique la peine de mort en Irak et pas en France, donc, au nom de ça, demander que ces gens-là soient jugés en France ne me semble pas excessif, et, si ce n’est pas le cas, au moins se garantir que ce qui n’est pas appliqué en France ne le soit pas en Irak. Mais on est sur un sujet difficile. Je réclame que la peine de mort ne soit pas appliquée et si c'est le cas, demander à rapatrier et à juger en France."