Mohammed Ben Salmane reçu à l’Élysée : Me Henri Thulliez décrypte cette visite controversée

Me Henri Thulliez, avocat des ONG Dawn et Trial International, est en duplex dans le 23h de franceinfo jeudi 29 juillet pour analyser ce que représente la réception du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salmane à l’Élysée.

Emmanuel Macron a reçu à l’Elysée, jeudi 29 juillet, le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salmane. Une visite qui a suscité la polémique en raison des soupçons qui entourent la possible implication du prince héritier dans l’affaire Jamal Khashoggi, journaliste saoudien tué à Istanbul (Turquie) le 2 octobre 2018. S’il reconnait qu’il existe des "raisons géopolitiques" à cette rencontre, Me Henri Thulliez, avocat des ONG Dawn et Trial International, explique qu’en "invitant de la sorte, on participe à la banalisation de Mohammed Ben Salmane et on tente quelque peu d’oublier les crimes qu’il a commis alors même que cette impunité continue à entraîner des souffrances, empêche aux cicatrices de se refermer de nombreuses victimes et notamment des proches de Jamal Khashoggi", dénonce-t-il, en duplex dans le 23h de franceinfo.

Deux plaintes déposées contre Mohammed Ben Salmane

Les deux ONG ont déposé plainte jeudi contre Mohammed Ben Salmane. "On a basé cette plainte sur ce qu’on appelle la compétence universelle. La France est tenue par la convention contre la torture et la convention contre les disparitions forcées qu’elle a ratifiée ou promue à l’étranger. Ces conventions disent que lorsqu’un suspect de ces crimes se trouve sur le territoire national, les autorités françaises sont tenues d’enquêter, d’ouvrir une enquête et de poursuivre toute personne suspectée de ces crimes. Donc déposer une plainte comme celle-ci​, au moment même où monsieur Mohammed Ben Salmane se trouve sur le territoire national​, ouvre la possibilité de déclencher l’ouverture d’une information judiciaire pour les crimes qui ont été commis contre monsieur Khashoggi", explique Me Henri Thulliez.