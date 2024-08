Conflit au Proche-Orient : Israël attaqué par le Hezbollah

Le Hezbollah libanais, allié du Hamas, a lancé une attaque d’envergure contre Israël dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 août. L’organisation pro-iranienne affirme avoir ciblé des bases militaires avec des dizaines de drones et de roquettes.

Des points lumineux et des claquements : les bruits des roquettes du Hezbollah et ceux de la défense anti-aérienne d’Israël. Le parti chiite libanais a attaqué dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 août et le ciel s’est illuminé. Au petit jour, un drone s’écrase sur une autoroute israélienne et un autre sur une ferme de poulets. Les Israéliens ont immédiatement enclenché la riposte. Un photographe a saisi l’image d’un drone du Hezbollah abattu en plein vol par la défense anti-aérienne de Tsahal. Des centaines de cibles de lancement de missiles ont également été détruits.

Près de 300 projectiles

Le Hezbollah a, lui, publié une vidéo de propagande montrant ses forces et ses batteries de missiles. Le parti chiite libanais entendait avec cette attaque venger la mort de l’un de ses commandants, Fouad Chokr, assassiné par les Israéliens fin juillet à Beyrouth. Après le lancement de près de 300 projectiles sur Israël, le Hezbollah a finalement publié un communiqué : "Nos opérations militaires sont terminées pour aujourd’hui".