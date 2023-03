Cisjordanie : au moins six Palestiniens ont été tués dans un raid israélien à Jénine, annonce le ministère de la Santé

Au moins 16 autres personnes ont été blessées par des tirs, dont deux sont dans un état grave, toujours selon le ministère.

Six Palestiniens, parmi lesquels l'auteur d'une attaque récente ayant coûté la vie à deux Israéliens, ont été tués, mardi 7 mars, lors d'un nouveau raid militaire israélien en Cisjordanie occupée, dernier épisode d'une vague de violences qui semble ne pas vouloir refluer.

>> Israël-Palestine : entre meurtres et expédition punitive, retour sur l'escalade de violences en Cisjordanie ces derniers jours

Selon des témoins, les forces israéliennes ont encerclé une maison dans le camp de réfugiés de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée, et de violents affrontements les ont opposées à des hommes armés retranchés à l'intérieur, mais aussi à des combattants palestiniens à l'extérieur. Les forces israéliennes ont tiré deux roquettes sur la maison qu'elles assiègent, ont indiqué ces témoins, et un photographe de l'AFP a vu plusieurs véhicules blindés israéliens en mouvement dans les rues du camp, véritable ville dans la ville.

Le ministère de la Santé palestinien a annoncé la mort de six Palestiniens "tués par l'occupation [israélienne] à Jénine", cinq hommes âgés de 22 et 29 ans et un autre de 49 ans. Au moins 16 autres personnes ont été blessées par des tirs, dont deux sont dans un état grave, selon le ministère. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a annoncé dans un communiqué que les forces israéliennes avaient "éliminé le terroriste abominable" auteur de l'attaque ayant coûté la vie le 26 février à deux frères habitants une colonie juive du nord de la Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967.