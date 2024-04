Attaque de l’Iran contre Israël : "Un tournant sans précédent" dans le conflit, selon le politologue Khattar Abou Diab

Khattar Abou Diab, spécialiste de l’islam et du Moyen-Orient, apporte sur le plateau du 19/20 info son expertise après l’attaque de l’Iran sur Israël, dimanche 14 avril.

L’attaque de l’Iran contre Israël vient-elle changer la donne au Proche-Orient ? Selon le politologue Khattar Abou Diab, spécialiste de l’islam et du Moyen-Orient, cette attaque, tout "comme l’attaque contre le consulat iranien avant, représentent un tournant" dans le conflit. "Du point de vue stratégique, comme disait le président français, c’est une attaque sans précédent du point de vue du nombre de drones et de missiles balistiques", poursuit-il, et ce "même s’il y a une réussite de la défense anti-aérienne de faire échouer cette offensive spectaculaire".

Une réaction "limitée"

"Le fait que l’Iran a commencé à affronter de façon directe Israël, ça représente un tournant sans précédent, et pour cela, l’Occident devrait être obligé de reconsidérer sa stratégie d’action dans cette zone du monde", analyse Khattar Abou Diab. Pour le politologue, "il faut s’attendre à la continuité de ces conflits".

Il souligne également que le "ministère iranien des Affaires étrangères" a "informé les États-Unis, la Turquie et les pays voisins de cette attaque avant 72 heures". Or, en informant avant 72 heures, "on laisse à l’ennemi le temps de se préparer". "Une réaction limitée" donc, qui a pour les Iraniens "instauré de nouveau un rapport de force avec Israël" et "rétabli la capacité de dissuasion" du pays.