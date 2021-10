Prix Nobel de chimie : deux chercheurs récompensés pour le développement de "l'organocatalyse asymétrique", qui a "rendu la chimie plus verte"

Comme le prix de physique la veille, le prix Nobel de chimie a récompensé des chercheurs impliqués dans le tournant écologique, mercredi 6 octobre. Les lauréats, l'Allemand Benjamin List et l'Américain David McMillan, sont récompensés "pour leur développement de l'organocatalyse asymétrique". Ce "nouvel outil pour la construction moléculaire" a eu "un impact majeur sur la recherche pharmaceutique" et "a rendu la chimie plus verte", explique le comité.

The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan "for the development of asymmetric organocatalysis."