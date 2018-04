Pakistan : le retour de Malala

Visiblement émue, Malala foule enfin le sol de sa ville natale. Entourée de ses parents, elle a décidé de venir voir ses proches. De cette visite privée, seules quelques images dans la maison où elle a grandi ont été rendues publiques. On la voit dans le jardin au côté de sa famille et de ses amis. "Malala et ses parents ont pleuré. Ils étaient à genoux sur le sol, ils touchaient la terre. C’était très émouvant", confie un ami de la famille.

Malala promet de revenir au Pakistan

Exilée en Grande-Bretagne depuis cinq ans, elle est arrivée quelques jours plus tôt dans la capitale pakistanaise. Malala y confiait son émotion : "Être au Pakistan c’est extraordinaire. C’est le plus beau jour de ma vie. Je n’ai jamais été aussi heureuse". La jeune femme n’était jamais revenue sur les lieux de l’attaque dont elle avait été victime en 2012. À 11 ans, elle militait déjà pour le droit d’aller à l’école. Un affront pour les talibans présents à l’époque dans cette vallée. Un groupe armé a tenté de l’abattre d’une balle dans la tête alors qu’elle sortait de sa classe. En repartant, l’icône du droit des femmes a promis de rentrer au Pakistan une fois ses études au Royaume-Uni terminées.

