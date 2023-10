Le prix Nobel de littérature est décerné au dramaturge norvégien Jon Fosse

Le comité Nobel salue "ses pièces de théâtre et sa prose innovantes qui donnent de la voix à l'indicible".

Ses pièces de théâtre sont les plus jouées en Europe. L'écrivain norvégien Jon Fosse a reçu, jeudi 5 octobre, le prix Nobel de littérature 2023. Le comité Nobel salue "ses pièces de théâtre et sa prose innovantes qui donnent de la voix à l'indicible". Il succède à l'écrivaine française Annie Ernaux, récompensée l'année dernière.

The 2023 #NobelPrize in Literature is awarded to the Norwegian author Jon Fosse “for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable.” pic.twitter.com/dhJgGUawMl — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2023

L'écrivain de 64 ans a émergé comme dramaturge sur la scène européenne grâce à sa pièce de théâtre Someone is going to come (Quelqu'un va venir), mise en scène par Claude Régy en 1999 à Paris. Son roman La Remise à bateaux (1989), lui gagne l'estime de la critique. "Je suis bouleversé et reconnaissant. Je considère qu'il s'agit d'une récompense pour la littérature qui vise avant tout à être de la littérature, sans autre considération", a réagi Jon Fosse.