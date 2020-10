Le prix Nobel d'économie est décerné aux Américains Paul Milgrom et Robert Wilson, spécialistes de la théorie des enchères

Le prix Nobel d'économie a été décerné, lundi 12 octobre, aux Américains Paul Milgrom, 72 ans, et Robert Wilson, 83 ans, des experts des enchères. Ils ont, entre autres, "amélioré la théorie des enchères et inventé de nouveaux formats d'enchères", a indiqué le jury de l'Académie suédoise des Sciences.

This year’s Economic Science Laureates, Paul Milgrom and Robert Wilson, have not just clarified how auctions work and why bidders behave in a certain way, but used their theoretical discoveries to invent entirely new auction formats for the sale of goods and services. #NobelPrize

Le duo, qui était un des favoris pour le prix cette année, est notamment connu pour être à l'origine du concept utilisé pour la vente de licences de bandes de fréquences de télécommunications aux États-Unis. Les deux économistes, tous deux enseignants à Stanford ont également travaillé sur les mécanismes d'attribution des créneaux d'atterrissage dans les aéroports."Les ventes aux enchères sont partout et touchent notre vie quotidienne", a relevé le jury.

Robert Wilson – awarded this year’s Prize in Economic Sciences – showed why rational bidders tend to place bids below their own best estimate of the common value: they are worried about the winner’s curse – that is, about paying too much and losing out.#NobelPrize pic.twitter.com/3pJpVuc1e5