Pays-Bas : vers une victoire de l'extrême droite aux législatives

C. Becqwort

Le Parti pour la liberté (extrême droite) a remporté les législatives aux Pays-Bas.

Le nombre de sièges du Parti pour la liberté (PVV) aurait doublé depuis la dernière élection législative en 2021. Le PVV, dirigé par Geert Wilders, annonce un brusque virage à droite pour le pays. Le programme : un référendum sur le maintien ou non dans l'Union européenne, le gel de l'asile et une politique d'immigration plus restrictive. "Je suis très reconnaissant, les électeurs néerlandais nous envoient un signal : les choses doivent changer. Notre idée selon laquelle les Néerlandais doivent passer en premier a résonné chez de nombreuses personnes", confie Geert Wilders.

Former une coalition majoritaire

Une victoire saluée par d'autres leaders d'extrême droite européens, comme Marine Le Pen. "Félicitations à Geert Wilders et au PVV pour leur performance spectaculaire aux législatives qui confirme l'attachement croissant à la défense des identités nationales", a-t-elle écrit sur X. Les partis doivent maintenant former une coalition majoritaire. Le processus peut durer plusieurs mois. D'autant plus que les dirigeants des trois autres grands partis ont annoncé refuser de gouverner avec le PVV.