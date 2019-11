Pays-Bas : vers une limitation à 100 km/h sur les autoroutes

Avec ses 5 000 km d'autoroutes, le réseau des Pays-Bas est le plus dense d'Europe. Ce dernier sera bientôt limité à 100 km/h, quelle que soit la circulation. Dans l'entreprise qui fournit les trois quarts des panneaux de signalisation du pays, les salariés s'activent déjà. Les 100 km/h seront à respecter entre 6h et 19h. Si la mesure fait les affaires du patron, elle l'étonne aussi : "En 2012, on a tout changé pour passer de 120 à 130 km/h et sept ans après, on redescend à 100 km/h. Ça fait un gros changement."

"Une mesure pourrie qui ne fait plaisir à personne"

Cette mesure-choc a été décidée dans un seul but, réduire les émissions de CO2 et d'oxyde d'azote. Et visiblement, ce n'est pas de gaieté de cœur que le Premier ministre Mark Rutte l'a annoncé. "c'est une mesure pourrie qui ne fait plaisir à personne, mais c'est important pour l'avenir du pays", a-t-il affirmé. Le gouvernement néerlandais est en effet sommé par la justice du pays de respecter ses engagements climatiques.

