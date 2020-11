Pays-Bas : un métro déraille et s'échoue sur une sculpture de baleine

Au lieu de s'écraser dans l'eau dix mètres plus bas, la rame de tête a terminé sa course suspendue dans les airs, perchée sur la queue d'un cétacé de métal.

Il s'en est fallu de peu. Une rame de métro qui a déraillé, lundi 2 novembre, à Spijkenisse, près de Rotterdam (Pays-Bas), a atterri miraculeusement sur la sculpture d'une queue de baleine géante, qui l'a sauvée de la catastrophe. Au lieu de s'écraser dans l'eau dix mètres plus bas, la rame de tête a terminé suspendue dans les airs, perchée sur la queue d'un cétacé de métal.

Une rame de métro retenue dans sa chute par une sculpture de baleine à Spijkenisse (Pays-Bas), le 2 novembre 2020. (ANP/HH/JEFFREY GROENEWEG / ANP MAG / AFP)

Le conducteur du métro, qui était seul à bord, est sorti sain et sauf de l'accident, qui s'est produit peu après minuit. Ironie de la situation, l'œuvre d'art est intitulée Sauvé par la queue de baleine. "C'est un scénario tellement étrange", a réagi Carly Gorter, de l'autorité de sûreté du Rijnmond, la région de Rotterdam. Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause de l'accident.

Une rame de métro retenue dans sa chute par une sculpture de baleine à Spijkenisse (Pays-Bas), le 2 novembre 2020. (JEFFREY GROENEWEG / ANP MAG / AFP)

L'architecte qui a conçu la sculpture, Maarten Struijs, s'est dit impressionné par le fait que son œuvre ait pu supporter le poids du train et que le conducteur ne soit pas entré en collision avec l'autre queue de baleine, plus haute. "Si cette queue n'était pas si solide, ou pas placée aussi bas, le conducteur du métro aurait plongé d'une hauteur de dix mètres et je ne pense pas qu'il aurait survécu", a déclaré l'architecte à l'AFP.