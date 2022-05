Pays-Bas : la chute d'un wagon dans un parc d'attraction fait trois blessés, dont un enfant

Emmenés en hélicoptère à l'hôpital, l'enfant et les deux adultes présentent un "état stable".

L'accident aurait pu être mortel. Dans un parc à thème à Valkenburg, au sud des Pays-Bas, "deux chariots" sont tombés d'une attraction, entraînant la chute de deux enfants et deux adultes, ont annoncé les pompiers de la région du Limbourg du Sud sur Twitter, vendredi 27 mai après-midi.

Un enfant et deux adultes ont été blessés, a précisé un porte-parole des pompiers auprès de l'AFP. La nature de leurs blessures n'a pas été communiquée, mais "leur état est stable", a-t-il précisé. Une ambulance aérienne a été appelée, ont rapporté des médias locaux.

La cause de l'incident est inconnue

La chute a eu lieu vers 14h45 heure locale, soit 14h45 heure française. La cause exacte de l'incident "est inconnue et fait l'objet d'une enquête" selon le porte-parole des pompiers. "Ce n'est jamais arrivé", dans le parc d'attraction, a-t-il également souligné. Selon la radio et télévision publique néerlandaise Nos, l'attraction concernée est le "Ballontoren Calidius", un manège qui emmène les visiteurs en gondoles à une hauteur d'environ 10 mètres. Les passagers ont alors une vue sur l'ensemble du site.

Le parc à thème Sprookjesbos Valkenburg, la "Forêt enchantée", s'étend sur 3 hectares, près de la frontière belge. L'attraction du Calidius a été lancée en septembre dernier.