Pays-Bas : des maisons pour lutter contre les crues

Olaf Janssen est propriétaire d’une maison flottante. Aux Pays-Bas où un quart de la surface du pays est sous le niveau de la mer, c’est une des solutions à la montée des eaux liée au réchauffement climatique. Et pour parer au désastre, les Néerlandais multiplient les constructions flottantes, parfois dans des quartiers entiers. La maison est arrimée à deux piliers qui lui permettent de s’adapter au niveau de l’eau.

Déjà 2 000 maisons flottantes

"S’il pleut très fort, la maison monte un peu. Et on a une vue différente", explique Olaf Janssen. Avec déjà 2 000 maisons flottantes, les Pays-Bas veulent lutter contre les risques liés à la hausse du niveau de la mer mais aussi des rivières et des canaux. Pour acquérir une maison de ce type, il faudra débourser près de 400 000 euros. Aux Pays-Bas, l'idée trouve un écho certain.