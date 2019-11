Pays-Bas : des caisses de supermarché destinées aux consommateurs qui ont le temps

Dans les supermarchés, c’est souvent la course. Les consommateurs ont de moins en moins le temps et plébiscitent de plus en plus les installations qui leur permettent de payer plus vite. Pourtant, aux Pays-Bas, les consommateurs peuvent décider soit d’opter pour une caisse sans caissière ou bien se rendre dans des "caisses tranquilles" destinées aux clients qui veulent prendre leur temps.

"On peut aller doucement"

"Souvent, quand un client prend son temps pour sortir sa monnaie, pour payer, on voit les autres personnes dans la file derrière lever les yeux au ciel, s’impatienter, mais maintenant, ils savent bien que c’est une caisse lente", explique Ruben de Wit, caissier chez Albert Heijn. Un dispositif plébiscité surtout par les personnes âgées. L’une des clientes est déjà séduite par cette nouveauté. "Je trouve ça chouette, car même si les caisses sont bondées, on peut aller doucement, on ne doit pas courir, se presser".