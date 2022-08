Pays-Bas : déguster des huîtres au bord de la mer de Zélande

Une eau translucide et des dizaines de parcs à huîtres à l'horizon. Pas de doute, le paradis des amateurs de ce mollusque se trouve au bord de la mer de Zélande, au sud des Pays-Bas. Une ancienne cabane de pêcheurs, qui n'était qu'un petit restaurant il y a dix ans, est devenue une institution pour les Néerlandais comme pour les Belges. On y sert des plateaux de fruits de mer tous plus gros les uns que les autres. "C'est magnifique", se réjouit une cliente. "Je viens juste pour ça, pour les huîtres, les meilleurs des Pays-Bas", s'exclame un homme attablé en pleine dégustation.



Un patrimoine familial

Les huîtres y sont préparées par un maître en la matière, huit fois champion des Pays-Bas d'ouverture d'huîtres et neuvième au classement mondial. Elles y sont servies le plus naturellement possible dans la plupart des cas même s'il existe des recettes où elles sont chauffées. Des fruits de mer venus tout droit des parcs du patron, qui en possède cinq en mer de Zélande. À 35 ans, cet ostréiculteur a voulu valoriser son patrimoine familial transmis depuis quatre générations à travers le restaurant. Et même si ses huîtres sont servies dans les plus grands restaurants du pays, rien ne vaut une dégustation avec vue sur mer.