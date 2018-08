Aux Pays-Bas, des excréments de lions pour faire fuir les daims

C'est une méthode pour le moins originale. La ville côtière de Zandvoort, située à l'ouest d'Amsterdam, va utiliser des diffuseurs olfactifs répandant l'odeur des excréments de lion afin de tenir à distance les daims, qui envahissent régulièrement les jardins des habitants. De nombreux daims sont présents dans les dunes proches de Zandvoort et atteignent souvent les rues et parcs de la ville, devenant une source d'inquiétude pour les habitants.

Afin d'inciter les animaux vagabonds à rester dans le périmètre des dunes, une compagnie néerlandaise de chemins de fer propose une idée originale : utiliser les effluves du fumier de lion.

New post on Instagram: Herten in het ‘wild’.... middenin Zandvoort, overdag. Oversteken zonder uit te kijken... ⚠️ Be Aware: Deer Crossing the road without warning. pic.twitter.com/DI3BoeEkep