Tourisme : Amsterdam victime de son succès ?

Amsterdam (Pays-Bas) est une destination parmi les plus prisées d'Europe pour ses canaux romantiques, pour ses coffee shop et pour son esprit si tolérant. La capitale hollandaise est victime de son succès et les habitants ne reconnaissent plus leur centre-ville. La nouvelle municipalité a donc décidé de frapper fort : plus aucun nouveau magasin dédié aux touristes ne sera autorisé. Finis aussi les bus à deux étages, et les bateaux-mouches devront accoster en dehors du centre-ville.

Inquiétude des hôteliers

Amsterdam va aussi augmenter la taxe de séjour payable par les clients d'un hôtel, de 4 à 7% en fonction des quartiers. Une décision qui inquiète les professionnels, mais les principaux concernés, les touristes, semblent plutôt compréhensifs : "Je pense que la ville aurait plus de charme s'il y avait moins de touristes", explique une jeune Française. Sans cette série de mesures, la municipalité estime que le nombre de touristes passerait de 18 millions à 30 millions en 2025, or la ville n'est pas dimensionnée pour cela.

