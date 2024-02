Reportage En Cisjordanie, les Palestiniens ne croient pas aux sanctions internationales contre les colons israéliens extrémistes

Les colons israéliens les plus violents sont au centre des critiques de la communauté internationale. Après les Etats-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, la France en a sanctionné 28, jugés "extrémistes". Ils ont interdiction d'entrer sur le territoire français. En Cisjordanie, les colons ne comprennent pas ce qu’on leur reproche alors que leurs voisins palestiniens subissent leurs agressions quasi-quotidiennes.

Au cœur des territoires occupés, depuis la colonie juive d'Yitzhar, la vue sur les villages arabes en contrebas est imprenable. "En dessous, on voit la fin de Einabus et on voit aussi Huwara sur notre gauche", explique David. Ce colon israélien vit à Yitzhar depuis 17 ans et se dit sioniste, orthodoxe et convaincu d'être chez lui. Il est un des 2 000 résidents de ce village qui s’étend sur sept collines. "C'est la Samarie, la terre de la Bible, la terre d'Israël", poursuit-il.

David semble ne pas comprendre ce que la France et d'autres pays occidentaux reprochent aux colons les plus violents. "C'est de l'hypocrisie de dire 'Israël a été attaqué, Israël a le droit de se défendre' et quand on le fait, on est montré du doigt", déplore le colon. "On n'est pas un pays comme la Corée du Nord, l'Iran ou Cuba, où il faut leur mettre des sanctions, affirme-t-il. On est un pays démocratique, donc il n'y a aucune raison que la France ou un quelconque pays extérieur vienne et fasse de l'ingérence, de la même manière qu'Israël ne vient pas faire des listes de Français qui se disputent entre voisins."

"Ils m'ont dit que toute cette région est à eux"

Quand on lui explique que des Palestiniens ont été tués par des colons, David répond : "Non, il n'y a rien, personne n'a dit que des Palestiniens ont été tués." Et pourtant, au moins neuf Palestiniens sont morts après des affrontements avec des colons depuis le 7 octobre, selon l'association Yesh Dine qui constate une explosion des violences dans la région.

Dans une vidéo tournée le 15 janvier par Mohamed, juste devant sa boutique à l'entrée de la ville de Huwara, on entend une série de coups de feu. Ce commerçant d'une cinquantaine d'années vit sous l'étroite surveillance de l'armée israélienne et sous la pression quasi quotidienne des colons de Yitzhar. "Hier encore, j'étais ici en face de chez moi, trois colons sont arrivés et m'ont dit 'Dégage !' J'ai répondu 'Où voulez-vous que j'aille ? Je suis chez moi.' Ils m'ont dit que toute cette région est à eux", raconte le Palestinien.

" Lorsqu'il y a des affrontements avec les colons israéliens, leurs soldats les défendent", souligne Mohamed en montrant des impacts de balles. Il ne croit pas à l'effet des sanctions internationales sur les colons les plus violents : "Ça ne peut pas marcher, en tout cas, pas tant que l'armée israélienne les soutient."