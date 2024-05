Le bureau de l'Assemblée vote contre la création d'un groupe d'amitié France-Palestine

A onze voix contre, et huit pour, le bureau de l'Assemblée nationale a dit non à la transformation du groupe d'études à vocation internationale (Gevi) France-Palestine en groupe d'amitié France-Palestine, mercredu 15 mai, a appris franceinfo auprès de Richard Ramos. Le député MoDem et actuel président du Gevi s'était battu pour inscrire ce point à l'ordre du jour du bureau, et plaidait pour la création de ce groupe d'amitié. Il y voyait une mesure "symbolique", alors qu'il existe déjà un groupe d'amitié France-Israël.

Mais le bureau, composé de 22 députés et reflétant les équilibres du Palais-Bourbon, a rejeté cette possibilité. Certains députés, notamment de gauche, y étaient pourtant favorables, comme la socialiste Valérie Rabault, vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui "regrette" la décision du bureau, comme elle l'écrit sur X (ex-Twitter). Le président du groupe socialiste Boris Vallaud a quant à lui dénoncé une "décision incompréhensible et regrettable" sur le même réseau social.