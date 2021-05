Violences entre Israël et Gaza : le regard de Charles Enderlin

En direct dans le 23 Heures, Charles Enderlin, ancien correspondant à Jérusalem pour France Télévisions, revient sur les tensions actuelles entre Israël et le mouvement islamiste Hamas.

Les tensions s'intensifient entre Israël et le mouvement islamiste Hamas, mardi 11 mai dans la soirée. Les frappes de l'armée israélienne sur la bande de Gaza ont fait au moins 30 morts, parmi lesquels dix enfants, et quelque 125 blessés, selon le ministère de la Santé de l'enclave palestinienne. "Le conflit était latent. La politique israélienne, c’était d’essayer de le faire oublier. De persuader les Etats arabes, les Etats du Golfe, le Maroc, qu’il était possible de conclure des accords de normalisation avec Israël sans faire la moindre concession aux Palestiniens", explique Charles Enderlin.

Une lente montée des tensions

Et l’ancien correspondant à Jérusalem de préciser : "A cela s’ajoute une nouvelle génération de Palestiniens qui n’étaient pas nés, ou qui venaient de naître au moment de la seconde intifada, qui n’ont pas connu la répression de ce soulèvement palestinien. Une répression très dure. Et puis, une lente montée des tensions qui ont débuté il y a quelques semaines à Jérusalem Est." Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a prévenu mardi soir que les frappes israéliennes sur la bande de Gaza n'étaient "que le début", et qu'il y avait "encore beaucoup de cibles dans le viseur".