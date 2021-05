Proche-Orient : des fonds pour aider à la reconstruction de Gaza

Israël et le Hamas ont cessé le feu. Le président américain Joe Biden évoque deux Etats indépendants et entend apporter son aide financière à la reconstruction de Gaza, mais sans alimenter les caisses du Hamas. "Joe Biden, avec ce qui a semblé être un peu de retard, s'est fait l'artisan du cessez-le-feu et maintenant, il promet de l'argent pour reconstruire en partie Gaza. Il dit qu'il ne faut pas que ce financement permette au Hama de reconstituer son arsenal", explique la journaliste France Télévisions, en duplex depuis Washington (Etats-Unis).

Des fonds gérés par l'ONU

Gaza est encore sous le choc après1& jours et 11 nuits de bombardements mais les habitants osent à nouveau sortir. Selon Israël, les frappent visaient des installations du Hamas. Elles ont aussi détruit plus de 2000 logements et en ont endommagé 15 000. Pour les reconstruire, l'argent manque cruellement. La Chine, l'Egypte, les Etats-Unis et 'l'Union européenne ont promis des centaines de millions d'euros pour aider la population. Mais pas question que l'argent profite au Hamas qui paradait dans les rues. L'ONU devrait gérer la répartition des fonds.