Israël-Palestine : un conflit de plus en plus intense

Le conflit israélo-palestinien a fait de nouvelles victimes dimanche 16 mai. À Gaza (Palestine), 40 personnes dont huit enfants ont perdu la vie sous les bombes et les secouristes tentent de retrouver des survivants. Les bombardements ont été d’une intensité encore jamais vue selon La Croix Rouge. La maison d’un chef politique du Hamas a notamment été prise pour cible.

Une attaque à la voiture bélier à Jérusalem Est

Du côté de Tel-Aviv (Israël), la population observe le ciel et guette un possible danger. À Jérusalem Est, une attaque à la voiture bélier visait des forces de sécurité israéliennes. Le bilan fait état de plusieurs blessés. Samedi 15 mai, ce sont les locaux accueillant la chaîne Al-Jazeera et l’agence de presse américaine AP (Associated Press) qui ont été détruits. Le conseil de sécurité de l’ONU s’est réuni ce dimanche, mais aucun accord sur une déclaration commune ni de proposition vers un cessez-le-feu n’a été trouvé.