Israël-Palestine : dix membres d'une famille tués à Gaza dans une frappe israélienne, annoncent les secours palestiniens

Le bilan s'alourdit encore dans le conflit isréaélo-palestinien. Dix membres d'une famille palestinienne parmi lesquels huit enfants ont été tués samedi 15 mai dans la matinée lors d'une frappe aérienne israélienne dans la ville de Gaza, ont annoncé les secours palestiniens. Le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, a dénoncé dans un communiqué "un massacre odieux dans le camp d'Al-Shati".

Les deux pères des enfants tués, Aala Abou Hattab et Mohammad Al Hadidi, alors à l'extérieur de la bâtisse, ont survécu, comme un bébé de cinq mois qui a été hospitalisé. "Ils (les enfants) étaient en sécurité dans leur maison, ils ne portaient pas d'armes, ils n'ont pas tiré de roquettes", a témoigné Mohammad Al Hadidi. Les enfants ont été tués "alors qu'ils portaient leurs habits de l'Aïd al-Fitr", a-t-il ajouté en référence à la coutume de porter de beaux habits durant cette fête musulmane.

139 morts côté palestinien

L'armée israélienne a de son côté annoncé dans la nuit au moins cinq frappes sur l'ensemble de la bande de Gaza. Un Israélien de 50 ans a également été tué samedi midi à Ramat Gan, dans la banlieue de Tel-Aviv, après des tirs de roquette depuis la bande de Gaza, selon les services de secours israéliens et la police.

Le dernier bilan des autorités palestiniennes faisait état vendredi soir de 139 morts, parmi lesquels 39 enfants, et 1 000 blessés dans les bombardements israéliens sur la bande de Gaza depuis lundi. Plus de 2 300 roquettes ont été lancées sur le territoire israélien depuis lundi, tuant neuf personnes, parmi lesquelles un enfant et un soldat, et faisant plus de 560 blessés.