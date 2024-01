Guerre dans la bande de Gaza : vers la fin de l'offensive ?

L'armée israélienne a bombardé le sud de la bande de Gaza dans la nuit du 15 au 16 janvier. Le Hamas affirme que plusieurs dizaines de personnes ont été tuées. Le ministre israélien de la Défense a annoncé que la phase de combats intenses touchait à sa fin.

Une phase de la guerre s'achève, avec des chars israéliens sortant de la bande de Gaza, après trois mois de combats. "Dans le nord de Gaza, la phase intensive est terminée. Dans le Sud, elle le sera bientôt", a déclaré Yoav Gallant, ministre israélien de la Défense. D'intenses bombardements ont eu lieu dans la nuit du 15 au 16 janvier. L'armée d'Israël assure avoir démantelé tous les bataillons du Hamas dans le nord de Gaza, au prix de destructions massives.



Peu de troupes postées

Selon un expert, peu de troupes resteront postées sur place. Les membres du Hamas seraient plus facilement repérables de l'extérieur du pays. Néanmoins, l'armée affirme se garder le droit d'intervenir à tout moment, avec plus de 10 000 soldats. Au centre et au Sud, les interventions israéliennes se concentrent sur les tunnels et les fabriques d'armes. Israël dit avoir tué 9 000 miliciens du Hamas, contre 24 00 morts annoncés par le ministre de la Santé à Gaza.