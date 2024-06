Guerre à Gaza : après la libération de quatre otages, Israël respire et Gaza pleure ses morts

L'armée israélienne a libéré quatre otages détenus par le Hamas à Gaza, samedi 8 juin. Le soir même, les Israéliens ont fêté la nouvelle et espéré de nouvelles libérations. À Gaza, le bilan humain de cette opération est très lourd.

À Tel Aviv (Israël), sur la place des Otages, l'ambiance était à la fête, samedi 8 juin au soir. "Pour la première fois en huit mois, en 246 jours, nous pleurons de joie", témoigne une femme. Le pays célébrait la libération, le jour même, de quatre otages détenus par le Hamas. Dans la foule, certains se demandent comment libérer les 116 autres. "Si on attend le bon moment pour chacune des opérations militaires, ça prendra des années", s'inquiète Yair Moses, dont le père est détenu. Il souhaite "trouver un accord".

Un lourd bilan côté palestinien

Samedi, les otages ont été libérés par l'armée israélienne, dans le centre de Gaza. Tsahal affirme qu'ils étaient retenus dans des immeubles d'habitation, au milieu de familles de civils et de gardes. L'armée a annoncé un mort dans ses rangs et une centaine côté palestinien. Le Hamas évoque de son côté un bilan bien plus lourd, qui grimperait à 274 tués et plus de 400 blessés. "On était 50 à se réfugier ici et on a vu des missiles voler au-dessus de nos têtes. Personne ne nous protège ! Personne", s'insurge une femme gazaouie.