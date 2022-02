Gaza : un projet pour résoudre les problèmes environnementaux de la vallée

Dans la vallée de Wadi Gaza (Bande de Gaza), les déchets plastiques et les eaux usées qui s’accumulent finissent dans la mer, impactant la santé et la biodiversité. Mais depuis quatre ans, le programme de développement de l’ONU a entamé une transformation profonde. "Des efforts sont faits pour nous offrir un lieu qui ne soit pas source de danger pour la santé et avec des odeurs nauséabondes. Un bel endroit où on peut se balader. Autrefois les habitants de la région courraient un risque à cause de la pollution mais maintenant ça va mieux", explique l’activiste palestinienne Bissan Odeh.

Un projet estimé à 66 millions d’euros

En 2021, l’implantation d’une usine de traitement des eaux a permis d’obtenir une eau plus saine qui se déverse désormais dans la Méditerranée. Il s’agit du projet Wadi Gaza, estimé à 66 millions d’euros. Il devrait se terminer d’ici dix ans, permettant de voir naître une ceinture verte de 9 kilomètres autour de la rivière, ainsi que des infrastructures culturelles et touristiques. "Le projet résoudra tous les problèmes environnementaux de la vallée, tels que la qualité de l’eau, les déchets solides, les déchets liés à la construction et les inondations qui touchent la zone tous les ans", se félicite Mohammad Abou Shaaban, responsable local du projet des Nations Unies.