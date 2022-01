Conflit israélo-palestinien : le Hamas tourne des séries "pro-résistance"

Sur un plateau de tournage, une caméra filme une scène dans un bureau, avec drapeaux israéliens, photo de Theodor Herzl et documents en hébreu. Dans ces studios télé qui se situent au cœur de Gaza, l'enclave palestinienne, une série pro-résistance palestinienne est en plein tournage. Alors, pour l'occasion, des bureaux des services israéliens ont été recréés. Une manière, pour le mouvement islamiste Hamas, de mettre en scène sa version du conflit israélo-palestinien.



"Inverser l'équation"

"Plus les gens me détestent, plus je considère que mon personnage est réussi, affirme Jawad Harouda, acteur de la série. Plus je peux provoquer les gens ici dans les rues palestiniennes, plus le personnage est réussi." Ces séries made in Gaza sont une réponse aux séries israéliennes de ces dernières années, et notamment Fauda, "Chaos" en arabe. Cette série met en scène une unité des forces spéciales israéliennes infiltrant les milieux palestiniens. Selon certains à Gaza, cette fiction criminalise le peuple palestinien. "Nous voulons inverser l'équation, montrer le point de vue palestinien et diffuser des fictions sur l'esprit de notre résistance, de la même manière que les autres réseaux soutiennent les fictions sionistes trompeuses", explique Mohammed Soraya, directeur de la production des séries télé du Hamas.