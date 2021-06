Gaza : Israël affirme que le Hamas cachait un système de brouillage dans l'immeuble détruit, qui abritait des médias

Israël se justifie. Plus de trois semaines après avoir bombardé un immeuble à Gaza qui abritait les bureaux de l'agence américaine Associated Press (AP) et de la chaîne qatarienne Al-Jazeera, l'Etat hébreu a affirmé, mardi 8 juin, que le mouvement islamiste palestinien Hamas cachait un système de brouillage électronique dans cet édifice.

L'ambassadeur israélien aux Etats-Unis, Gilad Erdan, a rendu visite lundi à New York aux dirigeants d'AP. Selon un communiqué, il les a "informés" que le Hamas "utilisait l'immeuble pour développer de nouveaux équipements susceptibles de compromettre le 'Dôme de fer'", système de défense antimissile israélien. La tour abritait "le renseignement militaire du Hamas, son département de recherche et développement, et une unité technologique", d'après les autorités israéliennes.

Associated Press veut des preuves

L'armée israélienne a frappé l'immeuble le 15 mai, en plein conflit entre l'Etat hébreu et le Hamas qui a fait plus de 240 morts. Le cessez-le-feu est entré en vigueur le 21 mai. Les autorités israéliennes avaient ensuite affirmé que des équipements militaires du Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, se trouvaient dans la tour frappée par ses avions de combat, sans toutefois fournir d'éléments à l'appui.

Tout en saluant une discussion "positive et constructive" avec le diplomate, Associated Press a déclaré dans un communiqué n'avoir pas reçu de "preuves étayant ces affirmations". "AP continue d'appeler à la publication de toutes les preuves en possession des Israéliens afin que les faits soient à disposition du public", a ajouté l'agence de presse.

L'ambassadeur a promis qu'Israël entendait "aider AP à reconstruire ses bureaux à Gaza".