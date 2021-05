Gaza : une frappe israélienne pulvérise l'immeuble où se trouvent les locaux d'Al-Jazeera et de l'agence Associated Press

Des images impressionnantes. Une tour de la ville de Gaza qui abritait les locaux de médias internationaux a été pulvérisée, samedi 15 mai, par une frappe annoncée quelques minutes avant par l'armée israélienne, tandis que les tirs de roquettes vers la région de Tel-Aviv ont repris, tuant un Israélien.

L'immeuble de 13 étages, visé par l'aviation israélienne et qui venait d'être évacué, notamment par les équipes de la chaîne d'information qatarienne Al-Jazeera et l'agence de presse américaine Associated Press (AP), s'est effondré, ont constaté des journalistes de l'AFP.

"Nous avons couru dans les escaliers"

"Nous avons couru dans les escaliers depuis le 11e étage et regardons maintenant le bâtiment de loin, priant pour que l'armée finisse par se rétracter", avait tweeté peu de temps avant le raid Fares Akram, correspondant pour AP à Gaza.

L'aviation israélienne avait déjà réduit à néant jeudi une tour de plus de dix étages abritant des bureaux de la chaîne palestinienne Al-Aqsa, créée il y a quelques années par le Hamas. "C'est une chose terrible, très triste, de cibler le bureau d'Al-Jazeera et les bureaux de presse", a déclaré à l'AFP Wael Aldahdouh, chef du bureau de la chaîne sur place.

Dans un communiqué, les forces israéliennes ont confirmé la frappe sur cet immeuble qui abritait selon elle "des entités appartenant au renseignement militaire de l'organisation terroriste Hamas" et accusé l'organisation islamiste de "délibérément installer des cibles militaires dans des zones ultrapeuplées", se servant selon elle des civils comme "boucliers humains".