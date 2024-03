Bande de Gaza : les cargaisons humanitaires aériennes ont débuté

Les États-Unis ont mené une première opération de largage humanitaire sur la bande de Gaza, samedi 2 mars. 95% de la population est menacée de famine, selon l’ONU.

Sur des images diffusées par le gouvernement égyptien, des cargaisons d’aides humanitaires sont larguées sur la bande de Gaza. Selon l’ONU, plus de 2 millions de personnes sont menacées de famine dans l’enclave palestinienne, alors que chaque distribution de nourriture est de plus en plus délicate. Jeudi 29 février, lors de l’arrivée d’un camion d’aide humanitaire, la foule, affamée, a été prise dans une bousculade, sous les tirs de l’armée israélienne.

Des situations "dont les Israéliens sont comptables" selon Stéphane Séjourné

115 personnes ont été tuées, selon les chiffres du Hamas. Le drame a suscité de nombreuses réactions de la communauté internationale, qui a demandé une enquête indépendante. Dans un entretien au journal Le Monde, le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a fustigé Tsahal : "La crise humanitaire à Gaza est catastrophique depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et cela crée des situations indéfendables et injustifiables dont les Israéliens sont comptables ; il faut qu’Israël l’entende." Les États-Unis ont également réagi, et se joignent à la livraison d’aide humanitaire.