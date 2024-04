Bande de Gaza : des heures d'attente devant une boulangerie qui a pu rouvrir grâce à des livraisons de l'ONU

Dans la bande de Gaza, une boulangerie a pu rouvrir ses portes grâce à des livraisons de farine du Programme alimentaire mondial de l'ONU, mais il n'y en aura pas pour tout le monde. La famine et la misère progressent chaque jour un peu plus à Gaza.

Une file interminable. Dans la bande de Gaza, il faut attendre des heures pour obtenir un morceau de pain. Une boulangerie vient de rouvrir ses portes, après des mois de fermeture. Mais y récupérer une miche de pain relève du parcours du combattant. "J'ai attendu six heures pour avoir du pain. C'est une lutte extrêmement difficile. Il est injuste de n'avoir qu'une seule boulangerie pour nourrir tout Gaza", déplore un habitant.

L'ONU demande un accès sûr et constant à Gaza

À l'intérieur, les machines tournent à plein régime. L'activité a pu reprendre grâce à des livraisons de farine du Programme alimentaire mondial de l'ONU. Mais les réserves ne dureront que quelques jours, et il n'y en aura pas pour tout le monde. À Gaza, la famine et la misère progressent chaque jour un peu plus, et les quelques largages de vivres qui permettent aux Gazaouis de survivre n'y changent rien. L'ONU demande désormais un accès sûr et constant au territoire palestinien, pour éviter une catastrophe humanitaire.