Bethléem : un Noël sans les touristes.

L'église de la Nativité, à Bethléem (Cisjordanie), est dépourvue de touristes en cette fin d'année 2020. Chaque année pourtant, assure le Frère Stéphane au micro de France 3 lors du 12/13, dimanche 20 décembre, deux millions de pèlerins s'y rendent. Mais les touristes sont aux abonnés absents, en raison de la fermeture des frontières depuis neuf mois. Ce manque est une catastrophe pour la ville.

Commerces et hôtels fermés

Les boutiques et les hôtels restent fermés. Seuls quelques magasins sont encore ouverts, mais avec peu de clients. Par ailleurs, Noël sera célébré à la maison chez Elias Dally. Le père de famille, employé dans un hôtel, ne peut plus travailler. Sa famille vit grâce au petit salaire de son épouse. "Je fais tout mon possible pour que ce soit un Noël joyeux. Mais les enfants le sentent bien, ce n'est pas un bonheur complet. C'est une joie en demi-teinte." Tous les habitants de Bethléem espèrent cependant un rapide retour à la normale.

