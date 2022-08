Australie : un homme arrêté après des coups de feu à l'aéroport de Canberra

Un homme a été arrêté à l'aéroport de Canberra (Australie), dimanche 14 août, suspecté d'être l'auteur de coups de feu dans le principal terminal. "Le terminal de l'aéroport de Canberra a été évacué par précaution et la situation à l'aéroport est sous contrôle", a déclaré la police dans un communiqué, sans faire état de blessés.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent un policier immobilisant un homme au sol à l'intérieur du terminal tandis que les alarmes retentissaient dans le principal aéroport de la capitale. De l'extérieur, plusieurs impacts de balle étaient visibles sur la façade vitrée de l'aéroport, selon des images diffusées par la chaîne publique australienne ABC (en anglais) et d'autres médias.

Bullet holes and cracked glass in windows at Canberra airport, following reports of gunshots earlier this afternoon @GuardianAus pic.twitter.com/RDYa3nCWhV