Le chef de l'Otan, Jens Stoltenberg, quittera ses fonctions en octobre

En mars 2022, après les débuts de l'invasion russe de l'Ukraine, les dirigeants de l'alliance nord-atlantique avaient décidé de prolonger le mandat du responsable norvégien jusqu'au 30 septembre 2023.

Son passage à la tête de l'Alliance atlantique aura été marqué par l'invasion russe de l'Ukraine. Le secrétaire général de l'Otan, le Norvégien Jens Stoltenberg, ne souhaite pas prolonger une nouvelle fois son mandat au-delà du terme prévu d'octobre, a annoncé une porte-parole de l'alliance nord-atlantique, dimanche 12 février.

En mars 2022, après les débuts de l'offensive russe en Ukraine, les dirigeants de l'Otan avaient décidé de prolonger le mandat du responsable norvégien jusqu'au 30 septembre 2023. Jens Stoltenberg est à la tête de l'Otan depuis 2014. Désormais, "il n'a pas l'intention de demander une nouvelle prolongation de son mandat", a déclaré Oana Lungescu, porte-parole de l'organisation. "Le mandat du secrétaire général a été prolongé trois fois et il a servi pendant un total de presque neuf ans", a-t-elle relevé.

L'actuel secrétaire général est le premier chef de l'Otan issu d'un pays frontalier de la Russie. Son mandat a commencé sur fond de confrontations entre Moscou et Kiev, quelques mois après l'annexion par la Russie de la péninsule de Crimée. Ses années à la tête de l'alliance auront été marquées par le conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi par la gestion de la crise afghane et celle des critiques américaines lorsque Donald Trump était au pouvoir.