Après les déclarations de Donald Trump, le secrétaire général de l'Otan met en garde contre des propos qui "sapent notre sécurité"

Bluff électoral ou menace sérieuse ? Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg a mis en garde contre les propos qui "sapent notre sécurité", dimanche 11 février, après les déclarations de Donald Trump qui a évoqué la possibilité de ne plus défendre les pays de l'Alliance qui ne financent pas suffisamment leur défense.

"Toute suggestion selon laquelle les Alliés ne se défendront pas les uns les autres sape notre sécurité à tous, y compris celle des Etats-Unis, et expose les soldats américains et européens à un risque accru", a déclaré Jens Stoltenberg dans un communiqué. "L'Otan reste prête et capable de défendre tous les Alliés" et "toute attaque contre l'Otan entraînera une réponse unie et énergique", a martelé le secrétaire général de l'Otan, qui se dit "convaincu que les Etats-Unis resteront un Allié fort et engagé au sein de l'Otan, quel que soit le vainqueur de l'élection présidentielle".

"Je les encouragerais à vous faire ce qu'ils veulent"

Donald Trump, probable opposant à Joe Biden lors de l'élection présidentielle américaine de novembre, a menacé de ne plus défendre les pays de l'Otan qui ne consacrent pas une part assez importante de leur budget à la défense, s'il était réélu. "Un des présidents d'un gros pays s'est levé et a dit : et bien, monsieur, si on ne paie pas et qu'on est attaqué par la Russie, est-ce que vous nous protégerez ?", a raconté le favori à l'investiture du parti républicain, avant de donner sa réponse : "Non, je ne vous protégerais pas. En fait je les encouragerais à vous faire ce qu'ils veulent. Vous devez payer vos dettes".

L'ancien président américain reproche régulièrement aux alliés de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord de ne pas tenir leurs engagements en termes de dépenses militaires. La Maison Blanche a réagi vivement aux propos de l'ancien président, estimant qu'"encourager l'invasion de nos plus proches alliés par des régimes meurtriers est consternant et insensé".