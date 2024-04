OTAN : un 75e anniversaire célébré dans un contexte singulier

Alors qu'elle est mise à l'épreuve avec la guerre en Ukraine, l'OTAN s'est réuni jeudi 4 avril afin de célébrer son 75e anniversaire.

Le plus grand exercice de l'OTAN depuis la guerre froide s'est déroulé au nord du cercle polaire arctique au début du mois de mars. L'objectif était de parvenir à une coopération militaire rapide ente les pays nordiques en cas d'attaque russe. Plus indispensable et plus fragile que jamais, l'OTAN est mise à l'épreuve par la guerre en Ukraine. En lançant ses troupes le 24 février 2023, Vladimir Poutine a réveillé une alliance qui sommeillait.

"Ce que l'on est en train de vivre, c'est la mort cérébrale de l'OTAN"

L'OTAN a été critiquée pour son apathie dans les années 2010, notamment par le président français. "Ce que l'on est en train de vivre, c'est la mort cérébrale de l'OTAN", avait déclaré Emmanuel Macron en 2019 auprès de The Economist. Depuis, l'OTAN a retrouvé un nouveau souffle avec les adhésions de la Finlande, puis de la Suède en mars. Néanmoins, l'incertitude plane quant à l'engagement américains, notamment au cas où Donald Trump ferait son retour à la Maison-Blanche.