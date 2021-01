Photo Hebdo : retour sur 2020 en images, partout dans le monde

Samedi 2 janvier, France 2 revient sur l'actualité marquante de 2020 en images. En janvier dernier, un volcan philippin s'est réveillé, mais la plus grosse menace de l'année ne fait pas plus d'une centaine de nanomètres et a déjà tué 1 820 000 Terriens. Dans le berceau de l'épidémie, à Wuhan, en Chine, 11 millions de personnes ont été placées en quarantaine, confinées pendant deux mois et demi. En quelques semaines, la mode a changé : nouvelle époque, nouveau look. Cela va des combinaisons futuristes au Brésil, en passant par des masques en or en Inde, à des protections en feuille de chou à Gaza.

"C'est un avion ou une bombe ?"

2020 est également l'année pendant laquelle Rafael Nadal a remporté son treizième Roland-Garros. Pourtant, le sport a longtemps été immobilisé : les nageurs et cyclistes, entre autres, ont dû apprendre à vivre et s'entraîner repliés sur eux-mêmes. La pandémie n'aura pas mis un terme à la violence. À trois ans, une petite fille a ri aux éclats dans son village bombardé. Parce qu'il refuse qu'elle soit terrifiée par la guerre en Syrie, son père lui a inventé un jeu. "C'est un avion ou une bombe ?", lui demande-t-il. "Une bombe. Quand elle va tomber, on va rire", lui répond-elle, avant de s'exécuter.

Le JT

Les autres sujets du JT