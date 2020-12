EN IMAGES. De la Nouvelle-Zélande à l'Irak, le monde fête le passage à l'année 2021

Le petit archipel des Kiribati et les îles Samoa, dans le Pacifique, ont été les premiers à basculer en 2021, bientôt suivis par la Nouvelle-Zélande et l'Australie.

La planète a commencé, jeudi 31 décembre, à tourner la page de l'année 2020 avec des foules moins denses que d'ordinaire. Après des mois de restrictions voire de confinement, la pandémie de coronavirus contraint des milliards de personnes à célébrer chez eux le passage au Nouvel An. Avec plus de 1,7 million de morts et 82 millions de personnes infectées dans le monde en un an, la fin de cette année ne ressemble à aucune autre dans les mémoires.

Le petit archipel des Kiribati et les îles Samoa, dans le Pacifique, ont été les premiers à basculer en 2021, bientôt suivis par la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Dans la ville chinoise de Wuhan, d'où la pandémie est partie, des milliers de personnes se sont rassemblées dans des lieux publics du centre ville pour le compte à rebours de 2021. Retour en images sur ce réveillon historique.