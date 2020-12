Nouvel An : dernière ligne droite pour organiser le réveillon

Malgré la situation sanitaire et le couvre-feu imposé à partir de 20 heures, beaucoup de Français n’ont pas renoncé à l’envie de fêter comme il se doit le passage à la nouvelle année, même en comité restreint. À quelques heures des douze coups de minuit, c’est la course pour finaliser les derniers achats pour le repas du soir, et dans la boutique d’un traiteur de Lambersart, dans le Nord, les clients défilent. Quelques amuse-bouche, un petit plat festif, les produits vendus ont de quoi redonner au réveillon du Nouvel An qui se prépare un peu plus de saveurs.

Des clients de dernière minute

Plus de temps à perdre pour les clients, qui se sont décidés à la dernière minute. "Ce sont tous les gens qui ont eu peur d’être reconfinés juste après Noël et qui n’ont pas osé commander", estime Séverine Govaert, la gérante de la boutique. Cependant, côté cuisine, c’est loin d’être l’effervescence qui se manifeste d’ordinaire à l’approche du réveillon. "On a beaucoup moins de commandes que l’année passée à la même période", explique le traiteur, Gaëtant (avec un T à Gaetan ?) Govaert, qui n’a pas pu réaliser son chiffre d’affaires propre aux fêtes de fin d’année, car les réceptions habituelles n’ont pas eu lieu.

Le JT

Les autres sujets du JT